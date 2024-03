Juve e Allegri, che bordate: “Non puoi accontentarti della Champions”

Juve e Allegri, il ritorno dell’allenatore sulla panchina dei bianconeri non convince: “Non puoi accontentarti della Champions”. Le dichiarazioni dell’ex

È il giorno di Juventus-Atalanta. La squadra di Allegri ha detto definitivamente addio allo Scudetto ed è ora chiamata a blindare l’obiettivo minimo stagionale, ovvero il ritorno in Champions League.

Tuttavia, l’ultimo mese ha rimesso in discussione il lavoro del tecnico bianconero e si parla di nuovo del suo futuro. A ‘Tuttosport’, l’ex Porrini si è espresso così sul ritorno di Massimiliano Allegri: “La Juve in un mese ha perso credibilità e solidità. Mi aspettavo di più dal ritorno di Allegri. Gli manca almeno un trionfo europeo per accostarlo a Lippi“.

“Entrambi sono bravissimi nel gestire il gruppo, ma sul piano del gioco c’è grande differenza. – sentenzia Porrini – La nostra Juventus giocava un calcio d’attacco. Tornando alla Juve: quando indossi quella maglia, devi andare oltre le aspettative. Non puoi accontentarti di un piazzamento tra le prime quattro…“. Allegri continua a non convincere molti tifosi ed addetti ai lavori. Sono mesi decisivi anche per il suo futuro.