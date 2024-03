HIGHLIGHTS | Llorente allo scadere, la Roma di De Rossi strappa un punto alla Fiorentina

Termina in parità al ‘Franchi’ dove allo scadere la Roma evita la prima sconfitta esterna della gestione De Rossi

Una partita ricca di emozioni quella del ‘Franchi’ dove un gol di Llorente a tempo quasi scaduto gela il pubblico viola.

Dopo una iniziale fase di studio della partita, la Fiorentina alza i giri del motore e sblocca il risultato alla prima vera occasione da gol. Vantaggio che arriva al 18′, sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Bonaventura che pesca Nico Gonzalez la cui spizzata diventa un assist per Ranieri, bravo a battere Svilar in tuffo.

La Fiorentina prende fiducia e trova spazi, cercando il gol del raddoppio prima con Mandragora e poi con Belotti. La Roma si affaccia dalle parti di Terracciano al 34′ con Dybala che pesca Aouar il cui destro a giro, però, termina a lato. Fiorentina ancora pericolosa al 39′ quando Belotti calcia di controbalzo dopo contrasto aereo, trovando però il salvataggio sulla linea da parte di Paredes.

Fiorentina-Roma: highlights, tabellino e classifica

Roma più compatta nella ripresa e pareggio che arriva al 58′: inventa Dybala che entra in area e apre per Angelino il cui cross – dopo la deviazione di Ranieri – diventa un assist per Aouar che di testa insacca alle spalle di Terracciano. La Fiorentina non si disunisce e al 69′ trova il nuovo vantaggio, nel momento migliore della Roma.

Biraghi crossa dalla sinistra trovando Belotti che gioca di sponda per Mandragora che approfitta di una errata lettura di Aouar controllando al volo prima di mandare la sfera oltre la linea di porta da due passi. All’80’ la Fiorentina potrebbe anche chiudere la partita con un calcio di rigore concesso per un fallo di Paredes. Dal dischetto va Biraghi che si fa ipnotizzare da Svilar, bravo a neutralizzare la conclusione del capitano viola. E in pieno recupero, a tempo quasi scaduto, la Roma acciuffa il gol del pari sugli sviluppi di un calcio d’angolo con Llorente.

FIORENTINA-ROMA 2-2

18′ Ranieri, 58′ Aouar, 69′ Mandragora, 95′ Llorente

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 75, Milan 59, Juventus 58, Bologna 51, Roma 48, Atalanta 47, Napoli 44, Fiorentina 43 Lazio* 40, Monza 39, Torino 38, Genoa 33, Cagliari e Verona 26, Empoli e Lecce 25, Udinese* e Frosinone 24, Sassuolo 23, Salernitana 14.

* una partita in meno