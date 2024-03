HIGHLIGHTS | Folorunsho affonda il Lecce: scatto salvezza per il Verona

Importante vittoria in trasferta per il Verona sul campo del Lecce: tre punti salvezza firmati da Folorunsho

Scatto salvezza per il Verona. La squadra di Baroni trova tre punti d’oro sul campo del Lecce ed esce, almeno momentaneamente, dalla zona rossa.

Gli scaligeri ringraziano Folorunsho, match winner con una conclusione dal limite dell’area ad inizio match. Poi è la retroguardia gialloblù e la scarsa vena realizzativa degli avanti pugliesi a fare la differenza. Gli uomini di D’Aversa si vedono togliere un calcio di rigore dal Var (mano non punibile di Magnani) e negare il gol sulla traversa su conclusione di Almqvist.

Quando non arrivano i legni, è Montipò a dire no alle conclusione del Lecce, come accade sul colpo di testa di Krstovic sul finire del primo tempo.

Lecce-Verona 0-1: marcatore, classifica e highlights

Nella ripresa il copione non cambia con il Lecce che si tuffa in avanti alla ricerca del pareggio e il Verona che si limita a provare a imbastire qualche azione in contropiede.

I salentini però peccano di precisione (e anche un po’ di fortuna) e raramente riescono a rendersi pericolosi dalle parti di Montipò. Il portiere veronese pecca di leggerezza a un quarto d’ora dal termine: liscio fuori area con porta vuota, la conclusione di Krstovic che finisce fuori. È l’ultimo sussulto: il Lecce non trova il pareggio, vince il Verona che sale a 26 punti e vede la salvezza più vicina.

LECCE-VERONA 0-1: 17′ Folorunsho (V)

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 75, Juventus* 57, Milan* 56, Bologna 51, Roma* 47, Atalanta* 46, Napoli 44, Fiorentina* 42, Lazio* 40, Monza 39, Torino 38, Genoa 33, Cagliari e Verona 26, Empoli* e Lecce 25, Udinese* e Frosinone 24, Sassuolo 23, Salernitana 14.

*Una partita in meno