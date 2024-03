Allegri e i fischi dell’Allianz Stadium: “Sarebbe un bene per tutti”

La Juventus pareggia contro l’Atalanta nel posticipo dell’Allianz Stadium: le dichiarazioni in congerenza stampa di Massimiliano Allegri

La Juventus non va oltre il pareggio casalingo contro l’Atalanta e manca un primo match point per chiedere i giochi nella corsa per un posto alla prossima Champions League.

Solo una vittoria per i bianconeri di Massimiliano Allegri nelle ultime sette partite, al quale non basta la rimonta nella ripresa con le reti firmate da Cambiaso e Milik. L’alieno Koopmeiners riporta sulla terra la ‘Vecchia Signora’ che alla fine recrimina per l’occasione sprecata. Per l’allenatore della Juve, però, il punto odierno può risultare prezioso: “Prendiamo troppi gol, dovevamo stare più attenti sulla punizione ma anche sul secondo gol. Dobbiamo migliorare per evitare questi errori in futuro. L’Atalanta nel secondo tempo non ha praticamente tirato in porta, serviva più lucidità nella gestione dei momenti. Dopo lo svantaggio e visto il periodo era una partita delicata: questo punto ci consente di allungare sul Bologna e di tenere a distanza l’Atalanta. Adesso pensiamo alla partita col Genoa, servono più vittorie per arrivare alla quota Champions che è la cosa più importante”.

Juventus-Atalanta, Allegri: “Kostic fuori per scelta tecnica”

Sul sorpasso del Milan al secondo posto: “Ci hanno rubato parecchi punti, bisogna rovesciare questo andamento. Allo stesso tempo è una situazione che ci deve stimolare”, sottolinea Allegri in conferenza stampa.

🗣️ #JuveAtalanta – #Allegri in conferenza alla domanda di @calciomercatoit: “Se i fischi mi danno fastidio? “Assolutamente no, dico solo che dobbiamo remare tutti dalla stessa parte. Questa è una squadra di cuore e giocare la Champions l’anno prossimo sarebbe un bene per tutti” pic.twitter.com/1ZibLsioSE — Giorgio Musso (@GiokerMusso) March 10, 2024

L’allenatore della Juventus si sofferma anche sui fischi all’intervallo dell’Allianz Stadium: “Se mi hanno dato fastidio? Assolutamente no, ai ragazzi non posso rimproverare nulla per il campionato che stanno facendo – risponde Allegri alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it – È vero che stiamo attraversando un periodo non semplice, però abbiamo 58 punti in classifica e l’impegno c’è sempre stato. Dico solo una cosa: da qui a fine campionato abbiamo bisogno del sostegno di tutti perché giocare la Champions League l’anno prossimo sarebbe un bene per tutti. Dobbiamo remare tutti dalla stessa parte. Questa è una squadra di cuore, che indipendentemente dagli errori tecnici in campo e delle scelte dell’allenatore si merita l’aiuto di tutto l’ambiente”.

Infine Allegri motiva l’espulsione di Kostic, che per la seconda volta consecutiva è rimasto in panchina per tutta la gara: “È stata una scelta tecnica. Iling sta facendo bene e anche oggi ha fatto una buona partita. È stata solamente una scelta a livello tecnico”.