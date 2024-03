Troppo caro per l’Inter: Giuntoli lo porta alla Juve

L’Inter non può più reggere l’offerta e Cristiano Giuntoli prova a portarlo a Torino: la Juve valuta una maxi operazione

Juventus e Inter, questo è stato il dualismo che per diversi mesi ha tenuto banco in chiave scudetto fino a quando i bianconeri si sono ingolfati e la compagine di Simone Inzaghi ha fatto il vuoto dietro di sé.

Anche nei prossimi anni la sfida principale per determinare le sorti del calcio italiano sembra essere quella tra il club meneghino e quello torinese, il derby d’Italia sarà ancora il main event dei prossimi campionati. L’Inter in questa stagione ha raggiunto un livello di completezza che si avvicina pericolosamente alla perfezione, mentre la Juventus dovrà riuscire ad accorciare le distanze non sbagliando niente sul mercato. Cristiano Giuntoli ha messo nel mirino e ha già visionato un giocatore che piaceva molto ai dirigenti meneghini, ma che ha un costo troppo elevato per l’Inter: il punto.

Giuntoli visiona Zubimendi: la Juve valuta il colpo grosso per il centrocampo

La settimana di Champions League è stata l’occasione di visionare da vicino un po’ di giocatori per Cristiano Giuntoli, che era in Spagna per la sfida tra Real Sociedad e Paris Saint-Germain. Tra i profili osservati dal Football Director bianconero c’è anche Martin Zubimendi.

Lo spagnolo classe ’99 è uno dei gioielli del club basco e negli anni scorsi era entrato nei radar della dirigenza dell’Inter. Con un contratto fino al 2027 firmato di recente, però, è stato blindato dagli spagnoli e per portarlo via da La Real bisogna pagare la clausola rescissoria da 60 milioni di euro. Ecco perché i nerazzurri si sono tirati indietro dalla corsa a Zubimendi, mentre la Juve starebbe valutando anche di presentare una grande offerta ai baschi. I bianconeri sono consapevoli che fare un salto di qualità a centrocampo nella prossima stagione sarà fondamentale per accorciare le distanze con l’Inter e Zubimendi porterebbe tanta materia grigia in mezzo al campo. Inoltre, le alternative come Teun Koopmeiners sono egualmente costose e l’ingaggio da 3 milioni di euro a stagione di Zubimendi rientra nei parametri di sostenibilità ricercati dalla dirigenza bianconera. La missione di Giuntoli in Champions League, quindi, potrebbe aver già portato i suoi frutti.