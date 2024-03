Thiago Motta mastica amaro: “Non si è giocato”. Poi la ‘diagnosi’ su Zirkzee

Le parole del tecnico del Bologna ai microfoni di Dazn nel post partita della sfida contro l’Inter. Tanti gli spunti offerti da Thiago Motta

Nonostante una buona prestazione soprattutto nella ripresa, il Bologna non è riuscito a fermare l’irresistibile cavalcata dell’Inter. Il gol di Bisseck, infatti, ha impreziosito una prova coriacea dei nerazzurri, in grado anche di soffrire nel momento in cui i felsinei hanno provato ad alzare i giri del motore.

Intervenuto ai microfoni di DAZN, Thiago Motta ha fornito la sua chiave di lettura dell’incontro: “Non so dire quali siano le sensazioni oggi. Rimane un sapore strano, abbiamo fatto una grande prestazione contro una grandissima squadra contro la quale occorre curare ogni fase del gioco. Quasi per tutta la gara abbiamo fatto bene, durante il tempo che si è giocato abbiamo giocato bene nel giropalla e nei recuperi contro una squadra che va molto forte nella transizione positiva. Gol evitabile. Sanno gestire bene le partite, poi alla fine non si è giocato quasi niente come abitudine del nostro campionato. Complimenti all’Inter, che sta meritando tutto quello che ha. Siamo stati in partita fino alla fine, merito dell’Inter che sta bene e hanno dimostrato di avere forza in tutti i momenti del gioco”.

Bologna, Thiago Motta si complimenta con l’Inter ma puntualizzato: “Si è giocato pochissimo”

Thiago Motta ha poi ribadito il concetto, soffermandosi anche sulle condizioni fisiche di Zirkzee: “Devo dire si è giocato pochissimo, quasi niente. Sono cose che non possiamo controllare, abbiamo fatto comunque una buona prestazione. Per poter competere fino alla fine contro l’Inter la concentrazione deve essere al massimo”.

ZIRKZEE – “Dobbiamo valutare finita la partita, è uscito perché l’ho visto un po’ stanco. Durate la partita ha fatto bene, aveva un piccolo fastidio. Penso che non si tratti nulla di importante”.

CRESCITA DELLA SQUADRA – “Abbiamo dimostrato sul campo di poter competere contro l’Inter. Dobbiamo continuare così, non lo so se è la mentalità vincente, ma possiamo affrontarli a viso aperto”.