Scatto del Milan: lo strappano a Liverpool e Manchester City

Il Milan potrebbe presto superare la nutrita concorrenza internazionale per un calciatore emergente: Liverpool e Manchester City possono finire in secondo piano

Il Milan sta cercando di ingranare l’altra marcia dopo una stagione fatta di alti e bassi e in cui la squadra ha fatto grande fatica a trovare la continuità auspicata. Lo scudetto è ormai un miraggio, ma Stefano Pioli e i suoi ragazzi possono puntare dritti all’Europa League e hanno tutta l’intenzione di blindare il prima possibile la qualificazione alla Champions per l’anno prossimo.

Poi ci sarà da pensare in maniera sempre più concreta al calciomercato e al modo in cui Zlatan Ibrahimovic, ovviamente insieme a Moncada e Furlani, saprà migliorare la squadra. Uno dei ruoli in cui i meneghini dovranno intervenire per migliorare il gioco è sicuramente il centrocampo. A turno Adli e Bennacer si sono alternati in quel ruolo, davanti la difesa, ma senza dare troppe certezze in entrambe le fasi di gioco.

Il piano del club, quindi, è trovare un calciatore di prospettiva che sappia gestire la sfera, ma anche garantire la giusta copertura in fase difensiva. Il nome giusto potrebbe arrivare dal Portogallo.

Il Milan pensa a Varela, ma c’è da battere la concorrenza di Liverpool e City

Una pista percorribile e di alto livello per il Milan è quella che conduce ad Alan Varela. Il mediano si sta mettendo in grande evidenza con la maglia del Porto, di cui ormai è titolare fisso a dispetto della giovane età.

Ha già realizzato due gol e due assist, ma soprattutto ha evidenziato una qualità nel gioco non così semplice da trovare sui palcoscenici internazionali. Si tratta, inoltre, di uno specialista del ruolo, uno che sa come architettare la manovra e dare ritmo al gioco, facendo male agli avversari. Sarebbe dunque un valido upgrade per cui programmare una spesa dai 20 milioni in su – il prezzo potrebbe salire in base a come finirà la stagione.

Il problema è la concorrenza, dato che in Inghilterra sono convinti che Liverpool e Manchester City siano già molto attente al destino del ragazzo. Il Milan si dovrà muovere nelle prime fasi del calciomercato e tentare di anticipare tutti.