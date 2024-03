Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 9 marzo

Dalla La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, sabato 9 marzo 2024

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, sabato 9 marzo 2024, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La prima pagina della Gazzetta dello Sport: “JUVE SPESE IN CENTRO”. Tutti gli altri titoli di giornata: “Bologna-Inter un luna park”; “Magia Sanabria, il Napoli e Kvara fermati dal Torino”; “Scalata Sinner”; “Baby Ferrari”; “Genoa-Monza tra amici, Gila e Palladino che sfida”.

Il Corriere dello Sport apre con la sfida tra Inter e Bologna: “MOTTA CI RIPROVA”; “Trappola per l’Inter: Thiago sa come si fa”. Tutti gli altri titoli di giornata: “È un altro Chiesa, Max può chiuderla”; “Sarri durissima replica a Moggi”; “La Ferrari a Ollie Bearman, 18 anni”; “La Sprint apre la caccia a Bagnaia”; “Italrugby in 70.000 all’Olimpico”.

La prima pagina di Tuttosport riguarda il futuro della panchina bianconera: “I FIGLI DI GASP PER IL DOPO MAX”. Tutti gli altri titoli di giornata: “Sanabria alla Diego: sussulToro!”; “Inter, esame a Posch e fantasmi a Bologna”; “Sinner riparte stile martello”; “Leclerc di rabbia, Bearman sogna”.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 9 marzo 2024

Dall’Italia all’estero con le prime pagine dei quotidiani sportivi stranieri di oggi, sabato 9 marzo 2024.

Il quotidiano AS dedica il titolo ad un altro grande sogno di mercato del Real Madrid: “HAALAND NO CIERRA LA PUERTA”. Sempre in Spagna, Mundo Deportivo mette in prima pagina l’uomo che ha regalato la vittoria al Barcellona: “LAMINAZO”.