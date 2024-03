Principio di accordo con l’Inter: Marotta fa un altro regalo a Inzaghi

Scatto dell’Inter sul mercato: via libera ai nerazzurri per 15 milioni di euro. Nuovo colpo in arrivo per Simone Inzaghi

L’Inter corre verso lo scudetto e sogna anche un nuovo exploit in Champions League. La squadra di Simone Inzaghi vola in campo, con la dirigenza al contempo pronta a vagliare ogni opportunità sul mercato.

Marotta si è già assicurato a parametro zero due colpi del calibro di Zielinski e Taremi, che dal primo luglio saranno ufficialmente parte integrante della rosa di Simone Inzaghi. A fine stagione ovviamente si definirà il futuro del tecnico, con il presidente Zhang pronto a blindarlo per altre due stagioni. Senza dimenticare le trattative per i rinnovi di Lautaro Martinez e Barella, con la dirigenza che resta fiduciosa sulla fumata bianca. Inoltre ci sarà da risolvere anche il nodo portiere, alle spalle del titolarissimo Sommer. Il riscatto per 7 milioni di euro dalla Sampdoria di Audero è in bilico, con l’Inter che vaglia diverse piste per la casella di dodicesimo.

Calciomercato Inter, pressing su Bento: via libera da 15 milioni

Tante opzione sul tavolo della dirigenza di Viale della Liberazione: dal ritorno di Di Gregorio ‘spiato’ recentemente da Handanovic, fino a Martinez e Leysen.

Senza dimenticare inoltre Bento, già sondato nei mesi scorsi dagli uomini mercato nerazzurri. Sul brasiliano in forza all’Athletico Paranaense, l’Inter sarebbe piuttosto avanti nelle negoziazioni come rivela Marco Barzaghi: “Abbiamo conferme su Bento, portiere che l’Inter aveva già cercato di prendere l’ultima estate. Verrebbe fatto crescere alle spalle di Sommer: valutazione intorno ai 15 milioni e un principio d’accordo verbale che è già stato raggiunto recentemente – sottolinea il giornalista sul suo canale You Tube – Potrebbe essere l’erede in tutto e per tutto di Julio Cesar perché è bravo con i piedi e reattivo. Voleva raggiungere l’Inter già l’estate scorsa, però non venne liberato”.