Palladino spiazza: “Gol Dany Mota fa capire che l’allenatore non serve”

Raffaele Palladino commenta la bella vittoria del Monza sul campo del Genoa: le parole dell’allenatore dei brianzoli

Il Monza batte il Genoa e sale al decimo posto in classifica. Dopo il 2-3 di Marassi Raffaele Palladino non può che essere contento dei suoi calciatori e della loro prestazione.

Intervenuto a ‘Dazn’, il tecnico dei brianzoli ha affermato: “Tanta soddisfazione per come siamo partiti, abbiamo fatto un primo tempo perfetto, siamo stati molto bravi e giocato con personalità. Nel secondo tempo, vuoi per bravura di Gilardino che ha cambiato il sistema di gioco, vuoi per questo tifo incredibile e per il rigore, siamo andati sul 2-2. Poi mi è piaciuto il carattere della squadra che se l’è giocata fino alla fine e ha provato a vincere con tutto quello che aveva. Siamo molto soddisfatti”.

DANIEL MALDINI – “Io stravedo per lui. Ha tutto per fare il calciatore a grandi livelli. Può ambire anche alla Nazionale. È un ragazzo sensibile ed equilibrato, un grande lavoratore. Oggi doveva partire dall’inizio, ma ieri ha avuto un problema alla caviglia, ma quando è entrato ha fatto la differenza”.

Genoa-Monza, Palladino: “Dany Mota straordinario”

DJURIC – “Da quando è arrivato ci dà un’alternativa diversa, giochiamo con il 4-2-3-1. Lui è straordinario, fa un grande lavoro in fase di non possesso, ha un’umiltà pazzesca, poi ti fa giocare bene. Mi dispiace che non è riuscito ancora a sbloccarsi, ha preso tre pali, ma per quanto fa meriterebbe il gol”.

DANY MOTA – “Oggi è stato straordinario, non perché ha fatto gol. Sa quanto ci tengo alla fase di non possesso e oggi ha fatto un lavoro pazzesco su Messias da quinto. Oggi è stato incredibile. Il gol che ha fatto è nelle sue corde, è una cosa che fa spesso in allenamento. La cosa che mi è piaciuta di più è l’atteggiamento, la fase difensiva. Lo schema sul gol non doveva essere così, questo fa capire che gli allenatori non servono a niente, sono i giocatori che decidono cosa fare”.

VITTORIA – “Oggi è la vittoria di chi non ha giocato, dei Colombo, dei Zerbin, che ha consentito alla squadra di fare grandi allenamenti”.