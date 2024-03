PAGELLE E TABELLINO Bologna-Inter 0-1: Bisseck è un muro, Zirkzee sprecone

Voti e giudizi di Calciomercato.it ai protagonisti della sfida andata in scena allo stadio Dall’Ara e valevole per la ventottesima giornata di Serie A

BOLOGNA

Skorupski 7

Posch 6,5

Beukema 6

Lucumi 6,5

Kristiansen 6

Aebischer 6 / 69′ Moro 6

Freuler 6

TOP Ferguson 7 – L’uomo ovunque del Bologna: qualità, intelligenza, fisicità. E non era proprio al meglio…

Odgaard 6,5 / 79′ Orsolini s.v.

FLOP Zirkzee 5,5 – Un attaccante e un giocatore come lui va giudicato anche per i gol… Mangiati, come quello a dieci dal termine. Non la miglior serata di questa stagione. Esce acciaccato. / 79′ Castro s.v.

Saelemaekers 6 / 73′ Ndoye 6,5

Allenatore Thiago Motta 6,5

INTER

Sommer 6

TOP Bisseck 8 – Non solo il gol, difficile e pesantissimo, ma anche un paio di interventi difensivi importanti in mezzo all’area.

Acerbi 6,5

Bastoni 7

Darmian 7

FLOP Barella 5,5 – Non sfrutta il regalo di Kristiansen buttando via qualche pallone di troppo. Corre un po’ a vuoto / 80′ Klaassen s.v.

Calhanoglu 6,5 – 60′ Asllani 6

Mkhitaryan 6,5 – 60′ Frattesi 6

Carlos Augusto 6 – 46′ Dumfries 6

Sanchez 7

Thuram 6,5 – 65′ Arnautovic 6,5

Allenatore Inzaghi 7,5

Arbitro Pairetto 6

TABELLINO

BOLOGNA-INTER 0-1

36′ Bisseck

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Kristiansen; Aebischer (69′ Moro), Freuler; Ferguson, Odgaard (79′ Orsolini), Zirkzee (79′ Castro), Saelemaekers (73′ Ndoye). All.: Thiago Motta

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella (80′ Klaassen), Calhanoglu (60′ Asllani), Mkhitaryan (60′ Frattesi), Carlos Augusto (46′ Dumfries); Thuram (65′ Arnautovic), Sanchez. All.: Inzaghi

ARBITRO: Pairetto di Nichelino

AMMONITI: Zirkzee, Freuler