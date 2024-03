L’ingenuità costa carissimo: UFFICIALE, salta la Juve

Il provvedimento è una mazzata: non sarà disponibile per la sfida contro la Juventus. Il motivo

Gara molto divertente quella che si è chiusa da pochi istanti tra Genoa e Monza. Il sigillo finale di Daniel Maldini ha permesso ai brianzoli di conquistare tre punti importanti. Le emozioni e i colpi di scena, però, non sono di certo mancati.

Grazie alle reti di Pessina e Dany Mota, infatti, gli uomini di Palladino avevano chiuso sul doppio vantaggio la prima frazione di gioco. Soprattutto in occasione del primo gol del Monza, non è sembrata irresistibile la marcatura di Stefano Sabelli. Serata molto difficile per il difensore del Genoa che, diffidato, è stato ammonito. Cartellino pesante per il terzino classe ’93 che dunque sarà costretto a saltare la prossima sfida contro la Juventus, in programma domenica 17 marzo alle 12.30 all’Allianz Stadium. Nelle rotazioni in vista del match contro i bianconeri, dunque, Gilardino non potrà contare su Sabelli e sarà chiamato a valutare soluzioni alternative.