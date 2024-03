Inter ‘pentita’, lo ricompra il prossimo anno: è già deciso

Mossa di mercato importante e inattesa, per l’Inter, che pensa a un clamoroso ritorno in nerazzurro per l’estate

Inter che si avvicina considerevolmente al ventesimo scudetto della propria storia, un gran cammino quello della squadra di Inzaghi che ha la possibilità di fare ottime cose anche in Europa. Ma nonostante un presente entusiasmante, è già il momento di guardare al futuro per i nerazzurri e alla prossima stagione, con una squadra su cui intervenire tramite il mercato.

L’Inter cercherà di trattenere, ovviamente, la gran parte dei big, ma almeno una cessione pesante, in ottica di autofinanziamento, sarà inevitabile. A partenze importanti, corrisponderanno innesti di spessore. E per un big interista in partenza, l’erede sarebbe già stato individuato. In questo caso, si tratterebbe di un ritorno a Milano.

Inter, addio Dumfries: ritorno in nerazzurro per Bellanova

Il giocatore indiziato per partire è Denzel Dumfries. Rinnovo lontano, l’olandese sarà ceduto per dare liquidità alle casse, con un valore stimato tra i 30 e i 40 milioni di euro. A prendere il suo posto, potrebbe essere Raoul Bellanova.

Dopo l’esperienza interista della scorsa stagione e il passaggio al Torino, il laterale si sta esprimendo su buoni livelli. Secondo i votanti del sondaggio di Calciomercato.it, sarebbe lui l’ideale per rimpiazzare Dumfries, con il 42,9% dei voti. Meno gettonato un altro ritorno, quello di Cancelo (33,3%). Opzioni meno battute ancora Mazraoui e l’ex milanista Dalot.