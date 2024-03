Inter, Moratti ‘consiglia’ Zhang: “Ecco il bomber del futuro”

L’Inter veleggia verso lo scudetto ma guarda già al futuro, consiglio per gli acquisti da Moratti per l’attaccante del domani

Non è più presidente dell’Inter da diverso tempo, ma segue sempre le gesta del club nerazzurro da tifoso, con grande interesse. Anche Massimo Moratti si gode una compagine nerazzurra che in questa stagione sta facendo grandi cose, in campionato e non solo.

In una giornata particolare come questa, in cui l’Inter compie ufficialmente 116 anni, non poteva mancare un suo pensiero per l’occasione. Moratti è intervenuto al canale Youtube del giornalista Gian Luca Rossi, raccontando le sue emozioni e qualche aneddoto. Soprattutto, dando un ‘consiglio’ particolare in ottica di mercato al presidente Zhang, di cui ha comunque elogiato l’operato.

Inter, Moratti ‘sponsorizza’ Zirkzee: “Prenderei lui”

Nel giorno del suo anniversario, l’Inter scende in campo a Bologna per mettere un altro mattone verso la conquista del ventesimo scudetto. Avversario complicato, i rossoblù, che stanno volando, reduci da sei vittorie di fila. E con un Zirkzee fuori controllo.

Proprio l’olandese sarà uno degli osservati speciali di giornata. E secondo Moratti sarebbe, ovviamente, un gran colpo. “Lo trovo un giocatore fantastico – ha spiegato l’ex numero uno interista – Parlando di giocatori che si possono acquistare, direi lui. E’ chiaro che non si possa nominare qualcuno come Mbappé, irraggiungibile. Ma magari avere un attaccante come Zirkzee sarebbe bello da vedere per i tifosi allo stadio”. Chissà che Marotta non raccolga il suggerimento, anche se l’asta per il numero 9 bolognese si preannuncia già infuocata a dir poco.