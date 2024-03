Gol da cineteca di Dany Mota, Palladino incredulo: “Ma cos’ha fatto!?”

La splendida semi rovesciata di Dany Mota ha permesso al Monza di portarsi momentaneamente 0-2 sul campo del Genoa. La reazione di Palladino non si è fatta attendere

Monza on fire. Grazie ad un primo tempo impattante, gli uomini di Palladino stanno conducendo le danze al “Marassi”. Dopo il sigillo iniziale di Pessina, ci ha pensato Dany Mota a prendersi la scena con una semi rovesciata da capogiro.

Capitalizzando un traversone proveniente dalla corsia destra, l’attaccante del Monza si è coordinato perfettamente spedendo il pallone lì dove Martinez ha potuto soltanto sperare che non finisse. Superba la semi rovesciata di Mota, che ha fatto impazzire non solo i tifosi del Monza presenti al “Ferraris”, ma anche tutta la panchina del Monza, Palladino compreso. Il tecnico dei brianzoli, assolutamente felice per il gol del suo attaccante, si è lasciato andare ad un’esultanza molto calorosa. “Ma cos’ha fatto!?“: questo il commento di Palladino, che ha applaudito la prodezza di Mota prima di richiamare all’ordine i suoi.