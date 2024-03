Gilardino non lo nasconde: “Si rosica tanto. Rigore? Era un siparietto”

Intervenuto ai microfoni di DAZN nel post partita di Genoa-Monza, Gilardino non ha nascosto il dispiacere per la sconfitta

A far suo la pirotecnica sfida del “Ferraris” è stato il Monza. Grazie al gol nel finale di Maldini, i brianzoli sono riusciti ad evitare la rimonta del Genoa e a conquistare tre punti molto importanti per la propria classifica. Tanta la delusione di Gilardino ai microfoni di DAZN:

GARA – “C’è rabbia da parte mia e da parte della squadra: si rosica tanto. Stasera abbiamo perso un tempo, poi abbiamo cambiato qualcosa in termini di interpreti e a livello tattico, i ragazzi sono stati bravi perché hanno avuto la consapevolezza e il coraggio di andare a riprenderla. Però bisogna capire i momenti della gara e i tempi delle partite che ci sono in una gara. Abbiamo speso tanto, ma per la filosofia che esprimo sul 2-2 abbiamo voluto vincerla e l’abbiamo persa. C’è un percorso di maturità che dobbiamo fare, compreso io”.

VITINHA – “Giocatore forte, che ha uno contro uno e stacco di testa. Velocità, spunto e tiro. Normale che sia stato necessario un po’ di tempo. Già a Milano aveva fatto vedere ottime cose. Stasera credo si sia visto il vero Vitinha. Bisogna comunque aver pazienza, ancora Vitinha-Gudmundsson e Retegui è una possibilità anche ad inizio gara. Ci abbiamo lavorato e ci lavoreremo”.

EQUILIBRIO – “Questo è ciò che cerco di trasmettere. Abbiamo preso gol in modo troppo facile. Secondo me è stata una questione anche mentale, poi nel secondo tempo ci siamo riaccesi in modo magnifico. Questo deve essere il Genoa”.

RIGORISTI – “Un siparietto ciò che fanno quello tra Gudmundsson e Retegui, porta bene. L’avevano fatto anche l’altra volta: Gudmundsson è il primo”.