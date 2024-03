Entra in scena la Juve: ‘scippo’ a Milan e Inter

Giuntoli in corsa per il grande talento che, nelle prossime ore, potrebbe liberardi gratis dal suo attuale club. Ecco tutti i dettagli

È sempre calciomercato, anche in un momento così decisivo della stagione. Si muove anche la Juventus per il grande talento che da lunedì potrebbe firmare da svincolato.

Parliamo di Francesco Camarda, la ‘stellina’ del Milan che a novembre scorso ha perfino debuttato in Serie A. 7′ contro la Fiorentina al ‘Meazza’, due in meno la settimana successiva al Frosinone. Domani compierà sedici anni e, allo stato attuale, non ha ancora raggiunto un accordo col club rossonero – c’è distanza tra le parti – per quanto riguarda il primo contratto da professionista. Fra due giorni, quindi, sarebbe senza squadra e libero di firmare con un altro club, a costo zero.

Stando a ‘FcInter1908.it’, i bianconeri si sono inseriti nella corsa al cartellino di Camarda, una corsa che già comprende l’Inter (che pregusta il Calhanoglu bis) e la Roma. Ma anche diverse società straniere, ingolosite dalla possibilità di mettere le mani su un grandissimo talento come il classe 2008 rossonero, perno dell’attacco e il calciatore più importante della Primavera di Ignazio Abate.

Giuntoli potrebbe sferrare il colpo, idem Ausilio, in caso di rottura tra il Milan e gli gli agenti nonché la famiglia del ragazzo.