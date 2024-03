DIRETTA Serie A, Bologna-Inter: le formazioni Ufficiali LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Dall’Ara’ tra il Bologna di Thiago Motta e l’Inter di Inzaghi in tempo reale

L’Inter è di scena sul campo del Bologna in Emilia nel terzo anticipo del sabato valido per la 28esima giornata del campionato di Serie A, nono turno del girone di ritorno. Una sfida che mette di fronte le due formazioni che hanno il miglior ruolino di marcia del 2024 che sarà diretta dall’arbitro Pairetto della sezione di Nichelino.

I nerazzurri di Simone Inzaghi conoscono soltanto la vittoria dallo scorso gennaio: una striscia di dodici vittorie consecutive considerando tutte le manifestazioni. I vice campioni d’Europa in carica vogliono proseguire in questo straordinario cammino per allungare ulteriormente in testa alla classifica rispetto a Juventus e Milan in campo domani, per presentarsi al meglio alla gara di ritorno contro l’Atletico Madrid che vale un posto ai quarti di Champions League. Altrettanto bene stanno facendo i rossoblu di Thiago Motta, la cui serie di successi di fila è arrivata a sei dopo quello sull’Atalanta della settimana scorsa. Lo scopo dei felsinei è quello di ottenere un altro risultato positivo per alimentare le speranze di finire al quarto posto. La gara sarà visibile sia in tv che in streaming su smartphone e tablet in diretta e in esclusiva sulla app di Dazn. All’andata i felsinei riuscirono a rimontare da 0-2 a 2-2 con il rigore di Orsolini e il gol di Zirkzee dopo il doppio vantaggio meneghino con Acerbi e Lautaro Martinez. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Dall’Ara’ tra Bologna e Inter live in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Bologna-Inter

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Kristiansen; Aebischer, Freuler; Odgaard, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. All. Thiago Motta

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Sanchez, Thuram. All. Inzaghi

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 72, Juventus 57, Milan 56, Bologna 51, Roma 47, Atalanta 46, Napoli* 44, Fiorentina 42, Lazio 40, Torino* 38, Monza 36, Genoa 33, Cagliari* 26, Empoli e Lecce 25, Udinese e Frosinone* 24, Verona e Sassuolo* 23, Salernitana* 14.

*Una partita in più