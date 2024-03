Caos e polemiche in Napoli-Torino: “Devi fare il fenomeno”

Ecco cosa è successo al fischio finale di Napoli-Torino, match valevole per la ventottesima giornata di Serie A, che si è giocato al Maradona

Calzona al termine di Napoli-Torino ha mostrato tutto il suo dispiacere per aver giocato poco, soprattutto nella ripresa. Il tecnico degli azzurri non si è nascosto, affermando che si aspettava un recupero molto più corposo, ma così non è stato.

A fine partita contro la squadra di Ivan Juric, così, non sono mancati i fischi del Maradona, che non ha accettato alcune decisioni di Orsato. Nel mirino è finito soprattutto il contatto in area di rigore tra Osimhen e Buongiorno. Non sembra esserci alcun fallo, ma gli azzurri e tutto lo stadio avrebbero voluto il penalty.

Al fischio finale, poi, ci sono state altre polemiche, con Mario Rui protagonista: come sottolinea il Corriere dello Sport, il terzino mancino avrebbe urlato al fischietto: “Ad un certo punto devi fare sempre il fenomeno”. Parole queste che adesso stanno chiaramente facendo il giro del web.