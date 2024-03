Bologna-Inter, svista di Pairetto e nuova bufera sugli arbitri

Nuove polemiche arbitrali durante Bologna-Inter: l’arbitro Pairetto torna al centro della bufera

L’Inter aveva chiuso il primo tempo in vantaggio sul Bologna: a decidere il risultato dei primi quarantacinque minuti di gioco un gol di Bisseck.

Non si placano le polemiche nei confronti degli arbitri. Dopo il primo tempo di Bologna-Inter, feroci proteste da parte dei tifosi nerazzurri per un episodio che ha visto coinvolto l’arbitro Luca Pairetto della sezione di Nichelino. In particolar modo, i supporter dell’Inter hanno puntato il dito contro il direttore di gara dopo il gol del vantaggio siglato da Bisseck.

Un gol, quello realizzato da Bisseck al 37′, che l’arbitro Pairetto aveva inizialmente annullato, facendo disperare i tifosi presenti sugli spalti e quelli a casa oltre ai giocatori di Simone Inzaghi che hanno subito “accerchiato” il direttore di gara che aveva fischiato dopo la rete del giovane difensore tedesco.

Bologna-Inter, tifosi inferociti con Pairetto

Una evidente svista quella del direttore di gara, poi ritornato sulla sua decisione, convalidando regolarmente il gol realizzato da Bisseck di testa in tuffo su un cross perfetto di Bastoni dalla sinistra.

In effetti, pare che l’arbitro volesse ammonire il giocatore nerazzurro che ha esultato mimando un tiro di pallacanestro. Sarebbe stato l’assistente a segnalare l’equivoco a Pairetto, scusatosi subito per l’inconveniente.

