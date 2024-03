Serie A, ribaltone in panchina: “Klopp o firma immediata”

Stanno cambiando tutti i piani della società riguardo alla guida tecnica della prossima stagione: “Klopp o firma immediata”

Sono tantissimi i club in giro per l’Europa che al termine della stagione cambieranno la guida tecnica. Un effetto domino che ha avuto inizio con l’annuncio di Jurgen Klopp riguardo al suo addio al Liverpool, a cui ha fatto seguito una decisione analoga da parte di Xavi, che lascerà il Barcellona.

Anche il Bayern Monaco ha già annunciato che al termine della stagione verrà salutato Thomas Tuchel e si aprirà un nuovo ciclo con un altro allenatore. Perfino in Italia diverse sono le panchine illustri che potrebbero liberarsi in estate: a partire dalla Juventus, con Massimiliano Allegri ancora in discussione, fino al Milan e passando per la Roma. Ecco quest’ultima situazione sembra essere cambiata con l’arrivo di Daniele De Rossi. L’ex capitano giallorosso era arrivato nella Capitale per dare una scossa dopo gli ultimi mesi di Mourinho e per guidare il club almeno fino al termine della stagione, ma i risultati che sta ottenendo potrebbero cambiare il suo futuro.

De Rossi convince tutti: “La Roma deve farlo firmare subito”

Sulle frequenze di RadioRadio, nella giornata di oggi, uno dei temi più caldi è stata la straordinaria vittoria della Roma contro il Brighton di Roberto De Zerbi. Carina ha dichiarato: “De Rossi ha dimostrato che può stare alla Roma e avviare questo processo di ringiovanimento sul quale puntano i Friedkin“.

Il giornalista, poi, ha continuato con la sua analisi: “Spero e mi auguro che la Roma non se lo lasci scappare e che una conferma non sia subordinata alla vittoria dell’Europa League o alla qualificazione in Champions. Ha dimostrato di poter allenare la Roma”. Sempre Carina ha chiosato: “A questo punto, o arriva uno tipo Klopp e allora tutti facciamo un passo indietro, altrimenti se deve essere un altro allenatore non vedo il motivo perché non possa essere De Rossi l’allenatore della Roma anche in futuro. Va firmato adesso”.

Anche Mario Mattioli si è mostrato concorde: “La Roma era una squadra nevrotica, insuperabile e inqualificabile per lungo tempo. Si ci azzuffava con gli arbitri e i guardalinee, non si parlava mai di calcio. Adesso è una squadra corretta, che non fa più quelle cose e non sta più addosso agli arbitri. De Rossi ha normalizzato la Roma e questa per me è una qualità. Non so cosa faranno i Friedkin e se resterà questa proprietà, però io bloccherei subito De Rossi con un biennale”.