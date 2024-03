Premio Bearzot a Inzaghi: “Grato e orgoglioso”. Gravina: “Ora è maturo a ogni livello” | VIDEO CM.IT

Il 13esimo Premio Bearzot va a Simone Inzaghi, che commenta il riconoscimento organizzato e assegnato da US Acli. A commentare il presidente Figc Gravina

Nella Sala Paolo Rossi della Federcalcio in via Allegri si è svolta la conferenza stampa di presentazione del 13esimo Premio Bearzot. Il 22 aprile al Coni sarà premiato l’allenatore che si è contraddistinto più di tutti per risultati sportivi e caratura etica. Dopo Luciano Spalletti, a ricevere il riconoscimento ideato e organizzato dall’US Acli sarà Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter arrivato a un passo dalla Champions League e ora sulla strada verso lo scudetto.

Ad annunciarlo è stato il presidente di US Acli Damiano Lembo, alla presenza del presidente Figc Gabriele Gravina: “Mi piace l’idea di assegnare il premio a Simone Inzaghi, che ci era già andato vicino diverse volte. Anche lo scorso anno c’era una componente che spingeva per lui. Quest’anno viene individuato all’unanimità. La motivazione la condivido, ha raggiunto alla guida dell’Inter una maturità piena, sia dentro che fuori dal campo, così come sarebbe piaciuto a Bearzot. Ed è uno straordinario rappresentante dell’evoluzione spettacolare del calcio italiano. Mi piace sottolineare anche il suo senso di appartenenza al club, lo ha dimostrato prima alla Lazio e ora all’Inter, dove ha creato un clima di grande collaborazione e partecipazione con staff e tifosi”.

Bremio Bearzot come arbitro emergente a Marcenaro. Inzaghi: “Sono grato”

Lo stesso Inzaghi ha poi fatto arrivare il suo pensiero su questo riconoscimento: “Sono grato per questo prestigioso premio intitolato a un così grande allenatore e uomo di calcio. Non sarebbe stato possibile senza il sostegno straordinario di chi ha lavorato con me in questi anni. Dedico questo premio a loro e alla mia famiglia”. Il presidente di US Acli Damiano Lembo ha spiegato così l’assegnazione del premio: “Tecnico duttile e pragmatico, autore di un calcio propositivo, in possesso di serietà caratteriale, ha coronato la crescita nel calcio dopo il campo, con una leadership severa e paternamente affettuosa”.

L’US Acli nell’ambito del Premio Bearzot ha assegnato anche altri due premi. Uno alla carriera per Livio Berruti, campione olimpico dei 200 metri piani ai Giochi di Roma 1960 e primatista mondiale della specialità dal 1960 al 1963. E l’altro per il miglior arbitro emergente che invece è andato a Matteo Marcenaro della sezione di Genova.