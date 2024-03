Lesione al tendine: stagione finita per il bomber bianconero

Dopo i controlli la sentenza è di quelle che spaventano: lesione al tendine del retto femorale e operazione necessaria, stagione finita

La stagione non sta andando come sperato in estate e ora la situazione rischia di complicarsi ancora di più a causa degli infortuni. Un po’ come successo al Sassuolo, che ha iniziato il campionato con ben altri obiettivi e ora dovrà lottare per la salvezza fino all’ultimo senza nemmeno Domenico Berardi, che ha subito la rottura del tendine d’achille.

Anche per l’Ascoli il finale di campionato potrebbe complicarsi ulteriormente. Il miglior giocatore della compagine ascolana fino ad ora è stato Pedro Mendes, autore di 11 reti in campionato e autentico trascinatore in molte partite, ma ora è arrivato l’infortunio che complica tutto.

Pedro Mendes KO: lesione al tendine del retto femorale e stagione finita

Secondo quanto riportato sul Corriere dello Sport, gli esami strumentali effettuati su Pedro Mendes hanno evidenziato la lesione al tendine del retto femorale e ora il portoghese dovrà sottoporsi ad un’operazione in Spagna.

Per l’attaccante dell’Ascoli questo significherebbe stagione finita e per Mister Castori si complica notevolmente il finale di campionato. La speranza è quella di riavere Ilija Nestorovski nelle migliori condizioni possibili per poter uscire dalle zone playout. Attualmente l’Ascoli si trova al 17esimo posto in classifica in Serie B e l’incubo di essere coinvolti nel gorgo della Lega Pro spaventa tutto l’ambiente. Ora i bianconeri dovranno fare a meno pure di Pedro Mendes in questo finale di stagione.