Lautaro out e la scelta su Calhanoglu: Inzaghi ribalta l’Inter | VIDEO CM.IT

La capolista Inter di scena a Bologna per l’anticipo di campionato del Dall’Ara: ampio turnover per Inzaghi con vista sull’impegno in Champions contro l’Atletico Madrid

L‘Inter vuole fare tredici e proseguire nella sua corsa inarrestabile in campionato nell’ostica trasferta sul campo del Bologna.

I nerazzurri hanno un rassicurante +15 sulla rivale Juventus e Simone Inzaghi può permettersi qualche rotazione in più in funzione anche della decisiva sfida della prossima settimana in Champions League sul campo dell’Atletico Madrid. Ecco quindi che a dispetto dei segnali dei giorni scorsi, anche un titolarissimo del calibro di Lautaro Martinez può tirare il fiato lasciando il posto a uno tra Arnautovic e Sanchez. L’austriaco ed ex della contesa al Dall’Ara è in leggero vantaggio per affiancare in attacco Thuram, quest’ultimo al rientro dal primo minuto. Nello scacchiere titolari provati nella rifinitura anche Bisseck e Carlos Augusto, con a riposo rispettivamente Pavard e Dimarco.

Bologna-Inter, Calhanoglu scalpita: rientro con vista Atletico

Torna dal primo minuto anche Acerbi al centro della difesa, straordinari invece a centrocampo per Mkhitaryan (il più presente in stagione dopo Sommer). Darmian si riprenderà il posto sulla destra a spese di Dumfries.

🚆 #Inter partita in treno per #Bologna: rientra tra i convocati #Calhanoglu che potrebbe anche giocare dal primo minuto. Out solo Sensi e Cuadrado. Foto e autografi per i giocatori nerazzurri con i tifosi presenti 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/Is0nLyY9Ja — Giorgio Musso (@GiokerMusso) March 8, 2024

Inzaghi inoltre ritrova un alfiere fondamentale nell’economia del gioco nerazzurro come Calhanoglu: il turco nel pomeriggio è partito insieme ai compagni di squadra in treno verso Bologna, tra l’affetto di un gruppo di tifosi nerazzurri al quale i campioni nerazzurri hanno regalato selfie e autografi. Tagliando per l’ex Milan in vista di Madrid e ballottaggio con Asllani che Inzaghi scioglierà dopo il richiamo muscolare di domani mattina in hotel.

La probabile formazione dell’Inter anti-Bologna (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Arnautovic.