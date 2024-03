Juve-Atalanta da incubo: da 6 anni è una sentenza, Allegri condannato

Domenica sera a Torino arriva l’Atalanta e per la Juventus da 6 anni a questa parte è una condanna: la statistica che spaventa Allegri

Non è un grande momento quello che sta attraversando la Juventus. Nelle ultime 6 partite è arrivata solamente una vittoria, in extremis contro il Frosinone in casa, poi i bianconeri hanno collezionato 3 sconfitte e 2 pareggi. Sono solamente 5 i punti raccolti dalla compagine di Massimiliano Allegri nelle ultime 6 gare: un ruolino che rischia di complicarsi ancora di più domenica, quando all’Allianz Stadium arriverà l’Atalanta di Gasperini.

La Juventus non si presenta al meglio al match nemmeno come infortunati, con il centrocampo ridotto all’osso e in piena emergenza per affrontare una delle squadre più ostiche del campionato. All’assenza di Adrien Rabiot e, probabilmente, a quella di Weston McKennie si aggiunge anche il forfait di Carlos Alcaraz: l’argentino ha patito un infortunio muscolare in allenamento e non sarà a disposizione del tecnico livornese. Quello che spaventa ancora di più Allegri, da sempre molto attento a questo tipo di statistica, sono i precedenti più recenti dell’Atalanta a Torino.

Juve-Atalanta, i bianconeri senza vittoria da 6 anni: Allegri è in emergenza

Una delle pratiche giornalistiche più diffuse quando si prepara la copertura di un big match come quello tra Juventus e Atalanta è andare a vedere i precedenti tra le due squadre. Ecco, c’è un dato che fa particolarmente impressione in questo caso: ai bianconeri la vittoria interna contro i bergamaschi manca da addirittura 6 anni.

In mezzo all’Allianz Stadium sono arrivati 4 pareggi e 1 sconfitta. Un ruolino di marcia che non può fare altro che preoccupare ulteriormente Massimiliano Allegri in vista del weekend. La Vecchia Signora ha bisogno di una vittoria per uscire dal tunnel depressivo in cui è entrata dopo il pareggio in casa contro l’Empoli, che ha incrinato tutte le certezze costruite fino a quel momento e ha lanciato la volata dell’Inter in vetta alla classifica. Un altro dato che fa spavento è che solamente 2 volte negli ultimi anni la Juventus è riuscita a segnare più di un gol alla compagine di Gasperini: nel rocambolesco 3-3 dell’anno scorso e nel 2-2 della stagione 2019/20. Insomma, nemmeno le statistiche sono dalla parte di Allegri questa volta.