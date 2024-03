San Siro ceduto a Inter e Milan, parla Sala: “Vi spiego richieste dei club e tempistiche” | CM.IT

Il sindaco di Milano Beppe Sala ha parlato della questione stadio a margine dell’incontro con Inter, Milan e WeBuild

Il sindaco di Milano Beppe Sala ha parlato a margine del vertice oggi a Palazzo Marino con Milan, Inter e WeBuild, società incaricata dal Comune di Milano di realizzare uno studio di fattibilità sulla ristrutturazione dello stadio Meazza. L’argomento ovviamente è stato il possibile restyling di San Siro, che sembrava diventato opzione ormai superata. Per i rossoneri era presente il presidente Scaroni, per i nerazzurri invece il Ceo Corporate Antonello.

“L’atmosfera attorno al tavolo è stata molto positiva – le parole di Sala -. Milan e Inter guardano con interesse a questa opzione e cominciamo ad avere un momento della verità. Il Comune accoglie la proposta di fare questa analisi pro bono e da completare entro giugno. Le squadre hanno confermato che in pochissimi giorni arriveranno le loro richieste relative a quel che deve esserci nello stadio: quindi posti vip e miglioramento dei servizi, accessibilità e anche i servizi all’esterno come spazi commerciali e lounge. Va dimostrato che si può fare a un costo sostenibile, quanto dipende da quel che le squadre chiedono. Soprattutto va bloccato il minimo possibile lo stadio. Non credo che Inter e Milan rallentino i progetti alternativi, è altrettanto evidente che se WeBuild dovesse produrre un buon piano e che risponda ai requisiti, a quel punto mi aspetto una risposta dalle due società”.

Sulle tempistiche: “WeBuild ha espresso l’esigenza di lavorare da maggio ad agosto con intensità, immagino si farà qualcosa in un paio d’anni. Nell’interesse di Milan, Inter e Comune vorremmo trovare la formula per cedere lo stadio alle squadre perché i lavori eseguiti da privati sono più rapidi. In un modo o nell’altro diventerà uno stadio di proprietà: o con la cessione immediata o col diritto di superficie che gli permetterebbe di mettere lo stadio nei loro libri da subito”.