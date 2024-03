Bufera su Barella, il clamoroso attacco: “Cascatori e simulatori”. Il quotidiano contro il centrocampista dell’Inter e non solo per l’atteggiamento in campo

Continua a far discutere la reazione di Nicolò Barella dopo il contatto con Frendrup sanzionato con il calcio di rigore in Inter-Genoa. Il centrocampista nerazzurro è accusato di aver accentuato la caduta, molti parlano di vera e propria simulazione.

È dello stesso avviso ‘Tuttosport’, che a firma di Sandro Sabatini tuona: “Berardi stava fermo, paralizzato dal dolore. Barella si rotolava, premiato dall’arbitro. Berardi in lacrime, agonia sua e del Sassuolo. Barella con gioia, rigore-gol e abbracci fino allo scudetto. Berardi e Barella campioni d’Europa nel 2021: il link azzurro che unisce tutto, anche le contraddizioni. Vicini per la Nazionale. Distanti per il resto. All’opposto: uno s’è fatto male davvero, l’altro ha simulato”.

“Se ne è parlato abbastanza, ma non tanto. – prosegue il giornalista – Di Berardi quasi nulla. Di Barella il giusto, ma le sue capriole sono passate in secondo piano rispetto all’errore dell’arbitro Ayroldi. Che, per la cronaca, è stato sospeso al pari di Marchetti (Torino-Fiorentina) e Di Bello (Lazio-Milan)”.

Inter, Barella nel mirino: che cosa sta succedendo

Il centrocampista della Nazionale è ancora nel mirino dopo Inter-Genoa. Non è la prima volta che Barella finisce al centro delle polemiche per le sue reazioni eccessive a terra.

“L’interista non è il solo, la storia del calcio offre centinaia di ‘artisti’ del tuffo e della pantomima. Ma tutti, sempre, mirano ai direttori di gara”, scrive il quotidiano torinese. Infine, ‘Tuttosport’ parla addirittura di arbitri italiani “maltrattati dai presidenti e ingannati da cascatori e simulatori, categoria che, malgrado fiumi di parole, vanta una lunghissima tradizione mai estinta”.