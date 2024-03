Addio Napoli, i tifosi non lo vogliono più: “E’ un fantasma”

I tifosi del Napoli hanno le idee piuttosto chiare per quanto riguarda il futuro del giocatore: non vogliono più vederlo

L’anticipo della ventottesima giornata mette di fronte Napoli e Torino, una partita fondamentale per entrambe le squadre. I partenopei, dopo i successi contro Sassuolo e Juventus, cercavano la terza vittoria consecutiva così da essere ancora in corsa per un posto in Champions. Discorso diverso per il Torino reduce da un punto nelle ultime tre partite.

I granata avevano bisogno di una vittoria per continuare a coltivare il sogno europeo. Un primo tempo dove i tifosi partenopei hanno preso di mira un loro giocatore: si tratta di Zielinski, criticato pesantemente sul noto social X.

Bastaaaa zielinski non deve giocare piu 😡😡😡😡😡#NapoliTorino — Chrispower98 (@ChristianFatto7) March 8, 2024

Zielinski giocatore in meno.#napoliTorino — Antonio Sarnelli (@Yavonz15) March 8, 2024

Io non so come facciate ancora a volere Zielinski titolare. Non attacca e in difesa è un fantasma. Boh #NapoliTorino — Mariowho (@MarioCorsanti) March 8, 2024

Calzona ma in che lingua te lo devo dire che zielinski non deve giocare mai più con lui si gioca in 10 #napolitorino — Chrispower98 (@ChristianFatto7) March 8, 2024

I tifosi partenopei dunque non stanno perdonando l’atteggiamento di Zielinski all’interno di una partita molto importante per la stagione del Napoli. La partita del polacco è poi finita al 68′, con Calzona che ha deciso di mandare in campo Traore.