Zielinski fuori dalla lista UEFA: l’annuncio di Meluso spiazza i tifosi. Ecco le dichiarazioni prima del fischia d’inizio di Milan-Napoli

Parla Meluso prima di Milan-Napoli. Il dirigente azzurro ha commentato la scelta di Mazzarri di schierare Zielinski dal primo minuto.

Come noto, il centrocampista polacco diretto verso l’Inter è stato escluso dalla lista UEFA per la Champions League: “Zielinski titolare? Questa scelta è stata fatta dall’allenatore e avvalla la tesi che noi non avevamo e non abbiamo nulla contro Zielinski”.

“Anzi è un giocatore molto valido e l’esclusione della lista UEFA è su base tattica. Solo il tempo ci dirà se le scelte che abbiamo fatto sono corrette o meno. – ha concluso il direttore sportivo del Napoli – È un giocatore che ha dato tanto al Napoli e a cui Napoli ha dato tanto”.