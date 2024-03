Addio Allegri e Conte alla Juventus: “Ecco da chi dipende”

Le dichiarazioni sulla Juventus dell’ex calciatore: dal futuro della panchina a Koopmeiners, prossimo avversario domenica sera

Dopo il ko contro il Napoli, domenica la Juventus affronterà l’Atalanta per provare a rialzare la testa e riprendere il cammino verso la qualificazione matematica in Champions League.

Per i bianconeri non è stata per nulla una settimana facile con squadra e mister finiti nel mirino della critica. Così la panchina di Massimiliano Allegri è tornata a traballare. Nonostante le dichiarazioni di Giuntoli che ha sempre confermato il suo allenatore, il futuro resta ancora tutto da scrivere: “Dipende sempre dall’obiettivo che si è posto la società a inizio campionato: se era quello di ritornare in Champions, Allegri lo sta centrando – afferma Massimo Carrera ai microfoni di Tuttosport, rispondendo alla possibilità di rinnovo del tecnico livornese -. Sta dunque facendo un buon lavoro, tale da essere riconfermato”.

Massimo Carrera ha poi parlato della possibilità di vedere Antonio Conte sulla panchina della Juventus, ancora una volta: “Io sono amico di Antonio – prosegue l’ex giocatore -non lo so… Lui abita a Torino ed è anche juventino. Posso solo dire che è uno dei più forti allenatori in circolazione: qualsiasi squadra lo vuole, dipende soltanto da lui”.

Juventus, occhi puntati su Koopmeiners: il parere di Carrera

Nel corso dell’intervista, Carrera ha parlato anche della prossima partita dei bianconeri contro l’Atalanta. Domenica sera le attenzioni saranno certamente puntate su Koopmeiners, obiettivo di mercato della Juventus, in vista della prossima settimana:

“È una bella soluzione: è un giocatore forte e dinamico, ha le qualità per vestire la maglia di un top club come la Juve. È bravo tecnicamente, segna, difende e imposta. Che cosa si può prentendere di più, è un giocatore completo”