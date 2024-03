Salta la panchina: è il secondo esonero stagionale

Società in subbuglio, secondo esonero in arrivo: segnato il destino dell’allenatore, fatale l’ultima rotonda sconfitta

Ci sono diversi club che in questa stagione, in Italia, stanno vivendo situazioni a dir poco tribolate. Per una società sta per arrivare il secondo esonero in panchina, nuovo ribaltone determinato dai risultati poco convincenti.

Cristiano Lucarelli non è riuscito a invertire la rotta del Catania, dopo l’esonero di Tabbani. 20 punti raccolti in 17 giornate e squadra attualmente al 15esimo posto in classifica del girone C di Serie C a 35 punti, -5 dalla zona playoff e +6 sulla zona playout. I siciliani hanno ancora da giocarsi la carta della finale di Coppa Italia di categoria contro il Padova per accedere ai playoff, ma ormai la società pare aver deciso. Fatale la sconfitta per 5-2 contro l’Avellino, la squadra dovrebbe essere affidata temporaneamente a Michele Zeoli, come già per una giornata dopo l’esonero di Tabbani. Anche per Lucarelli sarebbe il secondo esonero in stagione, dopo quello patito con la Ternana.