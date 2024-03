Roma-Brighton, De Zerbi: “Giocato al 20%”

Le parole di Roberto De Zerbi dopo la sconfitta contro la Roma

Una sconfitta che pesa tantissimo e un Brighton chiamato ad una vera e propria impresa tra sette giorni per sovvertire il risultato dell’andata.

Un 4-0 che pesa quello incassato dai ‘Seagulls’ di Roberto De Zerbi contro la Roma di Daniele De Rossi. Ai microfoni di ‘Sky Sport’ l’allenatore del club inglese ha così parlato al termine della partita: “Abbiamo dato il massimo e forse il nostro massimo non è abbastanza. La Roma ha molto più esperienza in questo tipo di partite. Non siamo abituati a questo tipo di competizione e a giocare in stadi del genere. Abbiamo pagato tutto stasera: dagli infortuni al fatto di giocare fuori casa. Se vogliamo competere a questi livelli dobbiamo migliorare tutti, dalla proprietà ai giocatori passando dall’allenatore”.

Un Brighton al 20% lo ha definito il tecnico bresciano: “Abbiamo avuto diverse occasioni, ma guardando la partita si capisce che la Roma ha giocato in maniera diversa e si vede che è abituata a questo tipo di gare. Ho parlato con la proprietà diverse volte durante il mercato, ho spiegato quali sono i problemi che abbiamo trovato, ma è la prima volta che il Brighton gioca in Europa League. È un livello altissimo per noi, per questo dobbiamo migliorare. Non siamo abituati a giocare a questi livelli e abbiamo mostrato i nostri problemi: amo questo club, so che abbiamo giocato al 20% delle nostre possibilità. Non voglio parlare degli infortunati, non deve essere un alibi”. Ora testa al Nottingham prima del ritorno: “Abbiamo un match in Premier League molto importante”.