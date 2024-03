Real Madrid nei guai: UFFICIALE indagine aperta

Continua forte e chiara la battaglia extra campo tra Real Madrid e Siviglia. La Federcalcio spagnola ha aperto un fascicolo sulla vicenda

È bastato un pareggio per 1-1 ieri sera al Real Madrid per superare il turno di Champions League contro il Lipsia. Neanche il tempo di mandare in archivio una importante vicenda di campo, che il club capitolino si ritrova immediatamente a fronteggiare un altro tipo di problematica.

Stavolta il focus è fuori dal terreno di gioco e riguarda tutt’altri argomenti. Tornano di moda le polemiche arbitrali nel calcio spagnolo, in particolar modo dopo un fine settimana molto intenso che aveva visto protagonista in negativo proprio il Real a Valencia. La prossima gatta da pelare per i ‘blancos’ è però relativa ad un’altra squadra di Liga: il Siviglia.

La Federcalcio spagnola ha infatti aperto un fascicolo sul Real Madrid mettendo nel mirino un video sull’arbitro proprio del match contro gli andalusi trasmesso dalla televisione ufficiale della società.

Siviglia, arriva l’annuncio: la commissione disciplinare della RFEF apre un fascicolo contro il Real Madrid

La battaglia tra Siviglia e Real Madrid si sposta quindi al di fuori del terreno di gioco, e a tal proposito è arrivato anche un comunicato del club andaluso che prova a chiarire la situazione.

Il Siviglia nella propria nota scrive: “La Reale Federcalcio spagnola, attraverso la sua Commissione Disciplinare, ha notificato al Siviglia l’apertura di un fascicolo contro il Real Madrid a seguito della denuncia presentata dal Siviglia in merito al video trasmesso da Real Madrid TV sugli arbitri Isidro Díaz de Mera e Pablo González Fuertes“.

Nello stesso comunicato si apprende anche che “Il club Nervionense ha deciso di agire quando ha capito che queste pratiche, ripetute negli ultimi tempi – compresa la partita tra le due squadre – danneggiano gravemente il calcio spagnolo e mettono in discussione l’integrità della competizione stessa e l’onorabilità dell’establishment arbitrale ma, soprattutto, mirano a influenzare gli arbitri specifici che agiscono nelle partite, poiché i video cercano di creare un’immagine di mancanza di professionalità e anti-madridismo, subito prima di ogni partita, attraverso una considerevole trasmissione televisiva”.

Parole dure quelle del Siviglia che conclude sottolineando la tensione e la “pressione ingiusta” provocata agli arbitri.