Probabili formazioni Milan-Slavia Praga: Pioli con i titolari, riecco Reijnders

Le formazioni di Milan-Slavia Praga, match valevole per l’andata degli Ottavi di finale di Europa League, in programma stasera alle ore 21.00 a San Siro

Il Milan è pronto a tornare in campo alle 21.00 di stasera per l’andata degli Ottavi di finale di Europa League contro lo Slavia Praga.

Stefano Pioli per l’occasione potrà contare su tutta la rosa, a parte l’infortunato Tommaso Pobega. C’è dunque abbondanza in tutti i reparti, anche in difesa, dove l’unico certo del posto è Matteo Gabbia, oltre chiaramente a Theo Hernandez. L’altro centrale dovrebbe essere Simon Kjaer, ma attenzione alla sorpresa Fikayo Tomori. Più difficile, invece, un impiego di Malick Thiaw. Sulla destra più Florenzi, squalificato in campionato, di Calabria. In porta non si tocca Mike Maignan.

Per quanto riguarda il centrocampo, Pioli conferma Yacine Adli. Al suo fianco riecco Tiijani Reijnders, che si appresta a vincere il ballottaggio con Ismael Bennacer. Dietro al tridente Rafa Leao, Olivier Giroud e Christian Pulisic, ecco Ruben Loftus-Cheek

Le formazioni di Milan-Slavia Praga

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Reijnders, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Stefano Pioli.

SLAVIA PRAGA (3-4-2-1): Stanek; Vlcek, Ogbu, Zima; Tomic, Oscar, Masopust, Diouf; Provod, Jurecka; , Chtyil. All. Trpisovsky.

Il calendario del Milan

La squadra di Stefano Pioli, prima di giocare il match di ritorno contro lo Slavia Praga, in Repubblica Ceca, scenderà in campo ancora a San Siro, domenica alla ore 15.00, contro l’Empoli.

Milan-Slavia: dove vederla in tv

La partita tra il Milan e lo Slavia Praga, sarà visibili in chiaro su Tv8, oltre che in streaming su Dazn e NowTv La sfida si potrà vedere inoltre anche su Sky, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252.