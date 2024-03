Portiere arrestato in campo: irrompe la polizia

Ha dell’incredibile quanto accaduto in Brasile a margine di una partita amatoriale. Interviene la polizia: arriva un arresto

Arriva da una partita amatoriale giocata in Brasile l’ultima scena surreale che ha visto persino coinvolta la polizia, intervenuta sul posto tra lo stupore generale.

Durante una partita amatoriale di Copa do Cafè che si stava disputando tra Mutum e Durandè si è consumata una vicenda a dir poco incredibile con l’intervento della Polizia Militare entrata in campo in campo per effettuare un arresto. Gli agenti hanno quindi fatto irruzione sul terreno di gioco per arrestare un portiere di 24 anni che stava difendendo i pali della sua squadra.

Si tratta di un uomo già noto alle forze dell’ordine, come fatto sapere dalla polizia di Minas Gerais, in virtù di diversi reati commessi nei comuni di Serra e Laranja da Terra. In merito al portiere, che sarebbe un pericoloso narcotrafficante, era stato anche emanato un mandato d’arresto preventivo dal Tribunale dell’Espírito Santo. Scene quelle dell’arresto in campo del 24enne che hanno fatto presto anche il giro del mondo in virtù di un filmato distribuito sui social anche da ‘Record Minas’.

Una vicenda nel complesso surreale che ha lasciato il segno in un una normalissima gara amatoriale in Brasile in quel di Mutum, a circa 380 km da Belo Horizonte.