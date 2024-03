Poker rossonero a San Siro: Milan promosso con lo Slavia Praga

Il Milan risponde presente in Europa League: vittoria importante dei rossoneri ai danni dello Slavia Praga

La squadra di Stefano Pioli si aggiudica il match d’andata degli ottavi di finale di Europa League: battuto lo Slavia Praga a San Siro.

Dopo una iniziale fase di studio, la partita cambia al 26′ quando lo Slavia Praga resta in dieci uomini per l’espulsione comminata a Diouf, punito per un ruvido e scomposto intervento sulla caviglia di Pulisic. Ne approfitta il Milan che al 34′ passa in vantaggio con Giroud che colpisce in tuffo su un tiro a giro di Leao, insaccando per l’1-0 rossonero.

Nonostante l’inferiorità numerica, lo Slavia Praga non si abbatte e dopo soli due minuti trova il gol del pareggio con Doudera, autore di un bellissimo gol con un destro al volo sugli sviluppi di un calcio d’angolo sul quale nulla può Maignan. Il Milan non accusa il colpo e prima dell’intervallo passa in vantaggio e cala addirittura il tris: il 2-1 lo sigla Reijnders con un destro potente e preciso dal limite dell’area sugli sviluppi di un corner. Dalla bandierina nasce anche il terzo gol dei rossoneri, con Loftus-Cheek a insaccare di testa su un perfetto cross di Florenzi prima dell’intervallo.

Milan-Slavia Praga: cronaca e tabellino

Nella ripresa il Milan controlla l’andamento della partita, senza alzare i ritmi. Ne approfitta lo Slavia Praga che al 66′ accorcia le distanze con Schranz, bravo a controllare e a calciare di potenza e precisione dopo la spizzata di Zima su una punizione calciata da Masopoust. Nel finale, però, il Milan cala il poker e lo fa con Rafael Leao che si lascia andare a una delle sue serpentine prima dello scavino vincente con tocco di Pulisic.

MILAN-SLAVIA PRAGA 4-2

34′ Giroud, 36′ Doudera, 44′ Reijnders, 45+1′ Loftus-Cheek, 65′ Schranz, 85′ Leao