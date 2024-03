Lo sguardo glaciale di Ibra: ai tifosi non è passato inosservato, ecco cosa è successo

Ecco cosa è successo sugli spalti nel corso del match tra il Milan e lo Slavia Praga. Lente di ingrandimento puntata su Zlatan Ibrahimovic

Stanno facendo il giro dei social le immagini di Zlatan Ibrahimovic insieme a Giorgio Furlani in tribuna a San Siro a seguire Milan-Slavia Praga.

Come si può vedere nel video, che sta diventando virale, lo svedese fin troppo serio ascolta in rigoroso silenzio le parole dell’AD rossonero, che accenna ad un sorriso. Ma l’ex attaccante del Diavolo non si scompone. Verrebbe da dire, il solito Zlatan Ibrahimovic.

Bruttissimo sguardo di Ibrahimovic, che manco risponde, a Furlani che gli parla — Esse (@BisEsse2) March 7, 2024

Le immagini, però, hanno aperto il dibattito sui social in merito al rapporto tra i due. Ci aveva pensato proprio Giorgio Furlani, prima del calcio d’inizio davanti ai microfoni di Sky Sport, a parlare della collaborazione con Ibra: “Io e Zlatan lavoriamo in un gruppo di lavoro, lavoriamo in piena sintonia – ha ammesso l’Ad del Diavolo -, Ibra porta tante competenze. E’ stato un campione in campo e lo sarà anche fuori dal campo. Sono fortunato a lavorare con lui”.