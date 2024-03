L’Inter cala il pokerissimo: già scelto il quinto attaccante

L’Inter si gode la cavalcata verso la seconda stella e si prepara ad una nuova stagione molto intensa: arriva il quinto attaccante

Lo scudetto è ormai in tasca, con quindici punti di vantaggio l’Inter ha la possibilità di godersi il viaggio verso la testa ed intanto concentrarsi sulla Champions League e buttare un occhio già al prossimo anno, programmando per tempo gli interventi per rendere ancora più competitiva.

Anche perché la stagione 2024/2025 sarà ancora più intensa di quella che stiamo vivendo: l’Inter sarà impegnata su più fronti con i soliti appuntamenti (campionato, Champions, coppa Italia e probabilmente Supercoppa italiana) ma anche la novità del Mondiale per Club che si giocherà a giugno.

Ecco perché servirà una rosa extralarge per poter arrivare agli appuntamenti decisivi in piena forma e non con l’affanno di chi ha dovuto utilizzare sempre gli stessi uomini per l’intera stagione. Si fa strada così l’ipotesi di aumentare il parco attaccanti, aggiungendo un calciatore al classico quartetto formato quest’anno da Lautaro Martinez, Thuram, Arnautovic e Sanchez (con il futuro del cileno che resta ancora un rebus). Il nome è già stato scelto.

Calciomercato Inter, scelto il quinto attaccante

Calciomercato.it ha chiesto sul proprio profilo Twitter quale sarebbe il nome ideale per il ruolo di quinta punta dell’Inter e la scelta è ricaduta su Valentin Carboni.

Ben il 45,2% di chi ha risposto al sondaggio ha indicato nel giovane attaccante, attualmente in prestito al Monza, l’uomo giusto per fare da quinto attaccante dell’Inter nella prossima stagione. Subito dietro c’è il ritorno di Pinamonti (22,6%), seguito quindi da Henry (19,4%) e da Sanchez (12,9%).

Scelta quindi netta e bisognerà ora vedere se la dirigenza dell’Inter sarà della stessa opinione o se Marotta e Ausilio vireranno su qualche altro nome.