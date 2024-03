“Lancio di monete e accendini”, accusa UFFICIALE del Brighton

Accusa ufficiale da parte del Brighton: dito puntato contro i tifosi della Roma

Una prestazione perfetta e una seria ipoteca sul passaggio del turno. La Roma domina il Brighton all’Olimpico e conquista un preziosissimo successo per 4-0 che spiana le strade in vista di quello che sarà il ritorno in Inghilterra, tra una settimana.

Grande festa sugli spalti dopo il grande risultato ottenuto ai danni della squadra di De Zerbi, ma il club inglese, attraverso i propri canali social, ha denunciato alcuni comportamenti incivili da parte dei tifosi giallorossi:

“Siamo a conoscenza di bottiglie, monete e accendini lanciati dai tifosi di casa nella zona ospiti. Abbiamo segnalato alla UEFA e alla polizia italiana e abbiamo richiesto che venissero intraprese azioni immediate”, ha scritto il Brighton sul proprio account su X.