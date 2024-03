La strana serata di Ancelotti: la questione fiscale e i fischi del Bernabeu, ma alla fine vince sempre lui

Serata molto particolare ieri per il Real Madrid e, soprattutto, per Carlo Ancelotti protagonista a due facce della gara del Bernabeu e, più in generale, della serata di ieri: andiamo a vedere la situazione

Il Real Madrid è passato di nuovo ai quarti di finale di Champions League. I Blancos, nonostante le molte difficoltà incontrate nella sfida di ieri contro il Lipsia, sono alla fine riusciti ad imporsi a strappare il pass, ancora una volta, per entrare negli otto migliori club del panorama europeo nella massima competizione a squadre.

Ieri sera però è stata una serata stranissima. Il Real Madrid ha faticato moltissimo contro un Lipsia quadrato e pronto ad ogni evenienza e Carlo Ancelotti e i suoi, ad un certo punto, si sono anche beccati i fischi del Bernabeu per una prestazione ritenuta dai tifosi non all’altezza di quel palcoscenico. Non solo, il tecnico italiano ieri ha vissuto una giornata decisamente particolare con l’accusa della magistratura spagnola di evasione fiscale e con la richiesta anche del carcere. Tante variabili e tanti avvenimenti che hanno fatto di Carlo Ancelotti il personaggio di ieri anche sui social: andiamo a vedere le reazioni su X.

Ancelotti al centro della bufera: le reazioni social

Lui nel mirino, la sua squadra nel mirino, ma alla fine l’obiettivo è stato centrato e ha avuto ragione ancora una volta. Ancelotti ieri sera si è preso una piccola rivincita ed ha anche parlato, con toni distesi, della questione fiscale che sta tenendo banco nelle ultime ore: “Quella dell’evasione è una vecchia storia, una dichiarazione del 2015, credo e ritengo di essere innocente, ma saranno ovviamente i giudici a deciderlo”.

Pragmatico e tranquillo come al solito il coach del Real Madrid con diversi commenti che hanno proprio lui come protagonista sui social. A partire da un dato statistico, non indifferente, suggerito dal solito Giuseppe Pastore: “Ad aprile Carlo Ancelotti sarà il primo allenatore della storia a partecipare ai quarti di Champions League a distanza di 25 anni (1999 Juventus-2024 Real Madrid)”.

ANDIAMO A VEDERE ALCUNI TWEET SU CARLO ANCELOTTI E SULLA SERATA DI IERI

Ad aprile Carlo #Ancelotti sarà il primo allenatore della storia a partecipare ai quarti di Champions League a distanza di 25 anni (1999 Juventus-2024 Real Madrid). — Giuseppe Pastore (@gippu1) March 6, 2024

Fortunato? Si.

Ma la fortuna aiuta gli audaci.

A Napoli vogliamo fare i gourmet della tattica e ci sta, è lecito. Ma chi mastica calcio sa benissimo che Carlo Ancelotti è il miglior gestore di CAMPIONI, di FENOMENI. A Napoli c’erano solo buoni giocatori, per questo fallì. pic.twitter.com/QNg5qRcAhL — SIR LUKE (@SirLuke_7) March 6, 2024

Che ingrati questi tifosi del Real Madrid che si permettono di fischiare Ancelotti.

Mamma mia che roba brutta, brutta brutta.

Imparassero da noi che dopo 3 anni di brutte figure siamo ancora qui a sostenere Macs e speriamo in un rinnovo pluriennale. — Luigi with death in is heart (@IlPugilista) March 7, 2024