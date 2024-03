Il vantaggio non basta: San Siro come il Bernabeu

Come è successo ieri in occasione di Real Madri-Lipsia, a San Siro si sono sentiti dei fischi durante Milan-Slavia Praga: ecco cosa è successo

Si soffre a San Siro. Il Milan, nonostante l’uomo in più, nella ripresa del match di andata degli Ottavi di finale di Europa League, ha subito la rete del 2 a 3 dallo Slavia Praga. Un gol arrivato sull’ennesima disattenzione su calcio da fermo.

Alla rete subita non è arrivata la reazione tanto attesa dai tifosi: dagli spalti sono così arrivati i primi fischi. Fischi chiaramente di paura, ma anche di delusione per una prestazione davvero incolore della squadra di Stefano Pioli, apparsa con le idee per nulla chiare.

All’85’ il gol di Christian Pulisic, dopo una super giocata di Rafa Leao ha riportato, però, il sereno a San Siro, con la Curva Sud che è tornata a canta a squarciagola, ma Stefano Pioli avrà tanto da riflettere in vista della sfida di ritorno.