Il nuovo scandalo travolge la big: il trucco per evitare la penalizzazione

Il trucco consente di evitare la penalizzazione: scoppia un nuovo scandalo che coinvolge una big, cosa sta accadendo

Il nuovo scandalo rischia di travolgere il calcio e la big potrebbe farne le conseguenze, anche se in maniera ritardata. Non sembra davvero esserci pace per il mondo del pallone che da qualche anno ormai fa i conti con scandali e polemiche.

Questa volta tocca alla ricca Premier League che si è ritrovata a fare i conti con una nuova normativa stringente in tema di fair play finanziario. Una normativa che presente però una falla che rischia di generare il caso.

Proprio questa falla è stata sfruttata dal Leicester, attualmente in Championship, per evitare una penalizzazione in questa stagione. La squadra guidata da Maresca è attualmente prima in classifica nella Serie B inglese, ma non avrebbe rispettato le nuove normative in merito al contenimento delle spese.

Il Leicester però, stando a quanto riportato dal ‘Daily Mail’ ha trovato il modo di evitare una sanzione in questa stagione grazie al fatto che lo scorso anno giocavano in Premier e in questo in Championship.

Il Leicester rimanda la penalizzazione: il trucco fa scoppia un nuovo caso

Praticamente, la dirigenza del Leicester, nonostante abbia sforato il tetto di spesa previsto per le squadre di Championship nel triennio, ha evitato le sanzioni perché lo scorso anno faceva parte della massima divisione inglese.

Allo stesso modo, però, non ha dovuto rispettare le regole previste dalla Premier League perché retrocessa lo scorso anno. Insomma, un trucchetto che consentirà alle Foxes di non vedere a rischio la promozione quest’estate, ma che potrebbe però presentare il ‘conto’ il prossimo anno. Stando alla stessa fonte, infatti, è molto elevato il rischio che il prossimo anno il Leicester venga stangato con una penalizzazione come successo in questa stagione all’Everton. Questo perché il club ha infranto il limite di spesa di 105 milioni di sterline previsto per la massima serie britannica.