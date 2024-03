DIRETTA Europa League, Roma-Brighton | Le formazioni ufficiali – LIVE

Prima gara del giovedì per le italiane in Europa League, nell’andata degli ottavi di finale: la Roma ospita il Brighton

Dopo il match che ha visto scendere in campo l’Atalanta di Gian Piero Gasperini contro lo Sporting Clube de Portugal ieri, la prima italiana impegnata questo giovedì nell’andata di finale degli ottavi di Europa League è la Roma che ospita il Brighton.

La squadra giallorossa, guidata in panchina da Daniele De Rossi, vive un ottimo momento di forma: in campionato è reduce dal rotondo 4-1 rifilato al Monza di Raffaele Palladino lontano dalle mura amiche. Quarta vittoria nelle ultime cinque partite e quarto posto, attualmente occupato dal sorprendente Bologna di Thiago Motta, distante solo quattro lunghezze. Di contro, gli inglesi del manager italiano Roberto De Zerbi, al centro di diverse voci di mercato in vista della prossima stagione, veleggia al nono posto nella classifica della Premier League e arriva a questo appuntamento dopo la sconfitta esterna patita contro il Fulham nell’ultimo turno di campionato. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Olimpico’ di Roma.

FORMAZIONI UFFICIALI ROMA-BRIGHTON

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. Daniele De Rossi.

BRIGHTON (3-4-2-1): Steele; van Hecke, Dunk, Igor; Lamptey, Gilmour, Gross, Adingra; Buonanotte, Enciso; Welbeck. All. Roberto De Zerbi

ARBITRO: François Letexier (Francia)