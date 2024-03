DIRETTA Conference League, Maccabi Haifa-Fiorentina 0-0: partiti! | LIVE

La Fiorentina di Vincenzo Italiano, per l’andata degli ottavi di finale della Conference League, fa visita al Maccabi Haifa

Non solo Europa League in questo giovedì europeo per le squadre italiane: la Fiorentina, infatti, è impegnata nel match di andata degli ottavi di finale della Conference League contro il Maccabi Haifa.

I padroni di casa, guidati in panchina da Messay Dego, arrivano a questo appuntamento dopo la vittoria interna per 1-0 ottenuta contro l’Hapoel Hadera nell’ultimo turno disputato del massimo campionato israeliano. Continua la lotta per la conquista del titolo con il Maccabi Tel Aviv in testa con un solo punto di vantaggio sulla squadra di Haifa. Di contro, i viola dell’allenatore Vincenzo Italiano, sono reduci dal pareggio, 0-0 il risultato finale, ottenuto sul campo del Torino di Ivan Juric, partita condita da mille polemiche ed errori arbitrali. Per i toscani, ottavi in classifica con 42 punti, la zona che porta in Europa è distante quattro lunghezze. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Bozsik Arena’ di Budapest, campo neutro scelto a causa del conflitto israelo-palestinese.

PROBABILI FORMAZIONI MACCABI HAIFA-FIORENTINA

MACCABI HAIFA (4-3-3): Kaiuf; Khalaili, Feingold, Seck, Gershon; Saief, Show, Mohamed; Khalaili, Pierrot, Rafaelov. All. Dego

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Arthur, Duncan; N. Gonzalez, Barak, Ikoné; Nzola. All. Italiano

ARBITRO: Donatas Rumsas (Lituania)