Dalla Premier il post Theo Hernandez: 41 milioni per il sì al Milan

Il Milan potrebbe cedere Theo Hernandez a fine stagione e cerca il sostituto: affare da 41 milioni di euro in Premier League

Il Milan scenderà in campo questa sera contro lo Slavia Praga nell’andata degli ottavi di finale di Europa League, ma il futuro è già partito.

Il cammino europeo deciderà probabilmente il destino di Stefano Pioli, ma ci sono anche altri aspetti da tenere in considerazione. Ad esempio, quello che riguarda una possibile cessione eccellente da fare al termine del campionato. Uno degli indiziati principali è Theo Hernandez, finito da settimane nel mirino del Bayern Monaco.

Il club tedesco deve ancora scegliere il nuovo allenatore, visto l’addio di Tuchel a fine anno, ma intanto guarda con attenzione l’esterno rossonero e potrebbe far partire l’assalto in estate, con il benestare del nuovo tecnico. Ecco perché al Milan si valuta anche un esterno sinistro, per farsi trovare pronti in caso di addio.

Il nome cerchiato in rosso è una vecchia conoscenza, un calciatore che è stato ad un passo dal vestire la maglia rossonera prima che una difficoltà riscontrata nelle visite mediche facesse saltare tutto: Antonee Robinson.

Calciomercato Milan, Robinson come post Hernandez: triplo ostacolo

Stando a quanto riferisce ‘givemesport.com’, il Milan sarebbe tra le società interessate al 26enne terzino sinistro americano, attualmente in forza al Fulham.

Il calciatore era stato ad un passo dai rossoneri nel 2020, quando durante le visite mediche venne riscontrato un problema cardiaco, poi risolto, che fece saltare l’affare. Ora è tornato d’attualità anche se sulle sue tracce ci sono anche Chelsea, Liverpool e Manchester City. Insomma, non proprio semplice sbaragliare la concorrenza, anche per la cifra che il Fulham chiede: 35 milioni di sterline, 41 milioni di euro, per trattare la cessione dell’esterno americano.

Una cifra decisamente importante che rende Robinson non certo un nome ad adatto ad essere il vice Hernandez: ma se il francese dovesse partite, il suo profilo sarebbe tra i principali per prenderne il posto.