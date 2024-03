Tentazione Dybala: la big può convincerlo a dire addio alla Roma

Paulo Dybala sta trascinando la Roma con i suoi gol e il suo nome torna a fare gola ai grandi club: il profilo ideale per la big europea

Quattro gol nelle ultime due partite di campionato, tredici in ventisei presente complessive in stagione. Paulo Dybala ha confermato di essere un fattore determinante per la Roma ed è tornato ad essere al centro delle voci di mercato.

I problemi fisici hanno condizionato sicuramente il rendimento dell’argentino che però, quando è sceso in campo, ha sempre dimostrato di saper essere decisivo. Così sono tornati anche i rumors sul suo futuro, anche a causa della clausola da 12 milioni di euro che lo rende un obiettivo appetibile per le squadre che hanno bisogno di rinforzi in attacco.

La Roma attende di conoscere il nome del sostituto di Tiago Pinto per affrontare il tema discorso, ma intanto di voci sul futuro di Dybala ce ne sono numerose e a poco valgono le parole cariche di affetto verso i giallorossi pronunciate di recente dalla Joya.

Calciomercato Roma, Dybala al Barcellona: l’affare si può fare

Questo perché un Dybala a 12 milioni di euro diventa un affare molto appetibile e tra le big c’è il Barcellona che potrebbe farsi avanti.

Ne parla ‘Sport’ che fa il punto della situazione sottolineando un paio di aspetti importanti dell’intera vicenda. Il numero 21 giallorosso sarebbe stato proposto ai blaugrana per la prossima stagione e il club catalano non sarebbe rimasto indifferente: riuscire a rinforzare l’attacco con un calciatore del livello di Dybala senza spendere un patrimonio, aspetto non secondario considerate le condizioni economiche del Barça, è una tentazione molto forte. Inoltre il calciatore preferirebbe la Spagna alla Premier League, dove pure ci sono squadre interessate.

Però ci sono altre considerazione da fare: il Barcellona, infatti, è alla ricerca più di un esterno sinistro che di un calciatore con le caratteristiche di Dybala. Caratteristiche che andrebbero a scontrarsi con la permanenza di Joao Felix in blaugrana. Una doppia considerazione che potrebbe tranquillizzare la Roma che intanto si gode la sua Joya e spera di brindare al rinnovo come regalo Champions.