Salta Bologna-Inter: out quasi un mese

Vento in poppa per l’Inter che punta ad arrivare più lontano possibile anche in Champions dopo aver creato un ampio distacco in campionato. La prossima gara sarà contro il Bologna che perde però un calciatore

L’Inter domina il campionato di Serie A con un corposo +15 sulla Juventus seconda in classifica. I nerazzurri non stanno lasciando neanche le briciole alla concorrenza, ma sabato dovranno vedersela con una delle squadre più interessanti di questa annata: il Bologna di Thiago Motta.

Una prova pre-Champions da non sottovalutare per la truppa di Inzaghi visto il valore dell’avversario. I felsinei stanno vivendo una stagione fenomenale e stanno cullando il sogno Champions. Un traguardo fenomenale che a 11 giornate dalla fine, a dispetto della folta concorrenza, sembra essere comunque alla portata.

Prosegue quindi la marcia d’avvicinamento al big match di sabato pomeriggio per il Bologna che ha però da registrare la brutta notizia relativa all’infortunio di Karlsson. Sul proprio sito ufficiale i rossoblù hanno evidenziato: “La squadra prosegue la preparazione alla partita di sabato: oggi i rossoblù hanno svolto una serie di esercitazioni tattiche con partitella finale. Jesper Karlsson ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra, con tempi di recupero di 3-4 settimane”.