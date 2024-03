Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 6 marzo

Dalla La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, mercoledì 6 marzo 2024

La prima pagina della Gazzetta dello Sport: “Gran Premio Inter”. Inzaghi non si accontenta dello scudetto: lo cerca il Liverpool, ma resterà a Milano. Juve e Milan: arrivare secondi non basta. Troppo Bayern per Sarri: Lazio addio al’Europa. L’Atalanta a Lisbona: serve il vero Scamacca contro lo Sporting.

L’apertura del Corriere dello Sport: “Il morso di Kane”. Ciro spreca ma Harry non perdona: Lazio fuori. La mossa Raspa ha stregato la A. Inzaghi e l’Inter: futuro aperto. Lukaku prenota quota 300.

Così apre Tuttosport: “Inter non ne hai bisogno”. Troppo più forte, ma anche troppi aiutini. Juve Mondiale: la Fifa respinge De Laurentiis. Immobile sbaglia, Kane no: ciao Lazio. Due giornate e maxi-multa: Juric, poteva andare peggio.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 6 marzo 2024

“Mbappe es imparable”, così titola in prima pagina il quotidiano Marca. Il fuoriclasse francese si prende la scena in Champions e abbatte la Real Sociedad: “L’irrempalçable”, scrive L’Equipe.