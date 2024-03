Juventus, rimpianto Gasperini: la rivelazione di Capozucca | ESCLUSIVO

Stefano Capuzucca, direttore sportivo della Ternana, ha parlato a Ti Amo Calciomercato.it su TvPlay: tra Gasperini, Allegri e la panchina Juventus

Stefano Capozucca, direttore sportivo della Ternana, è intervenuto oggi in diretta su ‘TvPlay‘, nel corso di “Ti amo Calciomercato.it“ ed ha affrontato vari temi, tra il campionato della formazione umbra e il futuro della panchina della Juventus.

Si parte ovviamente dalla Ternana: “La Ternana ha un obiettivo solo: mantenere la categoria. Con una squadra rivoluzionata rispetto alla passata stagione, giovane. Spero di riuscire a mantenere la categoria con la soddisfazione di aver lanciato molti giocatori giovani che giocheranno nella massima categoria”.

Capozucca ha avuto tra i suoi calciatori e allenatori al Genoa Thiago Motta, Palladino e Gasperini, ora tutti tecnici affermati: “Mi fa enorme piacere, sono tutti calciatori che ho avuto. Gasperini lo definisco un mio fratello calcistico, abbiamo raggiunto risultati importanti, siamo arrivati quarti in Serie A un traguardo impensabile. Thiago Motta già da calciatore era allenatore in campo. Palladino è stata la sorpresa”.

Su Thiago Motta e la possibilità di reggere il peso di una big, il dirigente non ha dubbi: “Non ha problemi, è un top in tutti i sensi. Ha una caratteristica importante: a livello caratteriale può allenare qualunque squadra, è sicuro dei suoi mezzi, di tutto quello che fa. Ha una sicurezza in sé incredibile”.

Calciomercato Juventus, rimpianto bianconero per Gasperini

Si torna quindi a parlare di Gian Piero Gasperini: “Sta facendo cose straordinarie con l’Atalanta. Ha avuto sicuramente una carriera inferiore al suo valore. Ora gli anni passano, magari qualcuno pensa che non sia più adatto ad allenare una grande squadra, invece è uno dei top che ci sono in giro”.

Sul ‘vizio’ di esonerare alla prima difficoltà l’allenatore,, Capozucca aggiunge: “L’Atalanta ha sicuramente dei meriti perché ha sempre avuto fiducia. Il primo anno di Gasperini non ebbe un inizio brillante: magari in un’altra piazza, senza i Percassi, mandavano via l’allenatore. Quando si fanno delle scelte, serve più fiducia negli allenatori. In Italia però si è legati ai risultati e questo porta all’esonero degli allenatori”.

Infine, Capozucca risponde al sondaggio sulla panchina della Juventus: “Privarsi di Allegri è una scelta difficile. Se si guardano i risultati di Allegri, bisognerebbe apprezzare quanto fatto. Dovessi scegliere un allenatore tra Gasperini, Thiago Motta e Palladino, sceglierei sempre il maestro e quindi Gasperini. Andrebbe alla Juve? Non lo so, è un uomo particolare, ma non dimentichiamo che è cresciuto alla Juve e il suo rammarico -a volte me lo scriveva – è che la società bianconera non lo ha mai interpellato anche nei suoi anni d’oro”.