Infortunio singolare durante Bayern-Lazio: “Mi sono rotto l’alluce”

Niente da fare per la Lazio nella tana del Bayern Monaco. Singolare episodio prima del fischio d’inizio della sfida di Champions League

Il Bayern Monaco esce dalla crisi e travolge la Lazio nel ritorno degli ottavi di Champions League, conquistando agevolmente il pass per il prossimo turno.

I campioni di Germania hanno ribaltato il passivo di 1-0 maturato all’andata, grazie alla doppietta dell’infallibile Kane e al tap-in vincente di Mueller. Tira un sospiro di sollievo Thomas Tuchel, con il tecnico tedesco nel mirino della critica per gli ultimi risultati deludenti e a rischio esonero in caso di eliminazione dall’Europa. L’ex Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund lascerà comunque il Bayern a fine stagione ed è stato protagonista di un singolare episodio prima del fischio d’inizio.

Bayern Monaco-Lazio, incidente per Tuchel prima della gara di Champions: il curioso episodio

Tuchel infatti è incorso in un curioso incidente: al momento del discorso motivazione, per caricare e spingere la squadra verso la qualificazione, si è rotto l’alluce del piede tirando un calcio a un oggetto negli spogliatoi dell’Allianz Arena.

A spiegare l’accaduto è stato lo stesso allenatore tedesco al termine della gara: “Ho preso a calci qualcosa durante il discorso motivazionale prima di entrare in campo e mi sono fatto male all’alluce. Non credo di potermi togliere nemmeno la scarpa… – ha sottolineato Tuchel davanti ai microfoni in conferenza stampa – Probabilmente la squadra si stava chiedendo del perché sono rimasto seduto per quasi tutta la gara: ecco spiegato il motivo”. Alla fine Tuchel sorride per la qualificazione ai quarti di Champions raggiunta dal Bayern Monaco, un po’ meno per l’insolito infortunio rimediato nel pre partita.